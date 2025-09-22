Только 30% краснодарцев считают вакцинацию от гриппа оправданной

По данным исследования сервиса SuperJob, лишь 30% жителей Краснодара считают ежегодную вакцинацию от гриппа необходимой. Противоположного мнения придерживаются 47% респондентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мужчины в целом чаще поддерживают прививки (33%), чем женщины (27%). Наибольшая поддержка фиксируется среди молодежи до 35 лет — 32%. Среди опрошенных с доходом до 50 тыс. руб. вакцинацию считают оправданной 30%, тогда как среди получающих свыше 100 тыс. руб. — только 27%.

Среди работодателей профилактика гриппа в организациях в большинстве случаев ограничивается вакцинацией: такую меру применяют 37% предприятий. Еще 7% компаний используют масочный режим, 5% — профилактические процедуры, 3% — обеспечивают сотрудников витаминами или БАДами, 2% — санитайзерами. При этом 34% организаций не предпринимают никаких мер против эпидемии.

Вячеслав Рыжков