Более 1,1 тысячи сельхозживотных отправили из Ростовской области в Грузию

С территории Ростовской области в Грузию с 1 по 12 сентября отправили 1,1 тыс. голов свиней на убой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Семь партий животных признали клинически здоровыми и выпущенными с территорий, свободных от заразных и особо опасных болезней животных. Как ранее писал «Ъ-Ростов», с начала года из Ростовской области экспортировали почти 220 т рыбы.

Константин Соловьев