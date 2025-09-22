Промпредприятия Ставрополя увеличили объем отгруженной продукции на 20%

В январе-июне 2025 года объем отгруженной продукции промышленными предприятиями Ставрополя достиг 49,5 млрд руб., что на 20% больше, чем аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Наибольший прирост показали предприятия обрабатывающего производства, увеличив в первом полугодии объем отгрузки на 32,4% до 39,2 млрд руб.

В муниципалитете отметили, что подобная динамика наблюдается в сфере розничной торговли и общественного питания, что свидетельствует об успешной адаптации местных производителей к современным экономическим условиям и расширению внутреннего рынка.

Наталья Белоштейн