В Ростовской области за неделю произошло 156 пожаров

В Ростовской области за прошедшую неделю произошло 156 пожаров, из которых 53 носили техногенного характера, еще 103 – ландшафтные. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На пожарах удалось спасти пятерых человек, один житель области погиб. Горение сухой растительности распространилось на общей площади в 3,4 га. Возгорания также затронули земли лесного фонда.

Спасатели 33 раза привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Специалистам ведомства удалось освободить из поврежденных машин 16 человек. На водных объектах области произошло одно происшествие, которое привело к гибели человека. Как ранее писал «Ъ-Ростов», мужчина утонул накануне, 21 сентября, в реке в Каменском районе.

Константин Соловьев