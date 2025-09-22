Астраханец попал под следствие за преступление в сфере миграционного учета

Приволжский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил в отношении 47-летнего местного жителя уголовное дело о совершении преступления в сфере миграционного учета (ст. 330.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, имеющий гражданство РФ фигурант приобрел вид на жительство в соседней стране, но в установленный срок не подал письменное уведомление в уполномоченные органы по месту своего фактического нахождения в Красноярском районе Астраханской области.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося. Специалисты расследуют уголовное дело.

Павел Фролов