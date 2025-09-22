Ставропольский край занял 79 место в «зарплатном» рейтинге регионов

Медианная зарплата в Ставропольском крае по итогам второго квартала 2025 года составила 44 600 руб. — это 79 место из 85 и 0,7 от среднероссийского значения. Этот показатель позволяет жителям региона купить лишь 1,5 фиксированного набора товаров и услуг, следует из исследования РИА Новости.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Хуже ситуация у большинства соседей по СКФО: в Карачаево-Черкесии медианная зарплата равна 37 800 руб., в Северной Осетии — 37 100 руб., в Дагестане — 34 900 руб., в Кабардино-Балкарии — 37 900 руб., в Чечне — 31 800 руб., в Ингушетии — 32 000 руб. Все эти регионы оказались на нижних строчках зарплатного рейтинга России. Также в число аутсайдеров попали Ивановская область, Крым и Республика Алтай.

В Южном федеральном округе медианная зарплата достигла 62 000 руб., в Краснодарском крае — 66 000 руб., Ростовской области — 64 000 руб., а в Адыгее — 51 000 руб. Средний показатель по России за второй квартал — 64 600 руб., всего только в 21 регионе медианная зарплата оказалась выше этого уровня. Лидируют северные регионы: в Чукотском автономном округе медианная зарплата превысила 171 000 руб., в Ямало-Ненецком автономном округе — 140 600 руб., в Москве — 109 900 руб.

Станислав Маслаков