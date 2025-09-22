В Сочи возобновили движение по трассе А-147 после ликвидации разлива топлива

В Лазаревском районе Сочи восстановили полноценное движение на участке трассы А-147, где утром произошло опрокидывание грузового автомобиля Hyundai. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Черноморье».

Инцидент произошел в районе поселка Мамедова Щель. Транспортное средство опрокинулось на бок, пострадавших не было. В результате ДТП произошел разлив горюче-смазочных материалов на площади около 50 кв. м, последствия которого были ликвидированы.

Ранее движение в этом месте организовывалось в реверсивном режиме сотрудниками ДПС. После завершения работ по уборке топлива ограничение сняли.

«Ъ-Сочи» писал, что в ночь на 21 сентября в Адлерском районе курорта произошло ДТП, в результате которого 19-летний пассажир «Лады» погиб, а водители обоих автомобилей были госпитализированы. Предварительно, 20-летний водитель «Лады Приора» не соблюдал безопасную дистанцию и врезался в ехавшую впереди «Газель».

Мария Удовик