В Ставрополе в ДТП с четырьмя автомобилями пассажир получила травму головы

В ДТП с участием четырех автомобилей в Ставрополе на ул. Ленина 31-летняя пассажир Volkswagen Polo получила травму головы и была госпитализирована в городскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По данным ведомств, 50-летний водитель легкового автомобиля Datsun, поворачивая влево столкнулся с Mercedes, двигавшемся во встречном направлении, который по инерции продолжил движение и врезался в два авто: Volkswagen Polo и Volkswagen Tiguan.

В момент автоаварии все водители были трезвы, подчеркнули в пресс-службе. По факту ДТП проводится проверка, детальные обстоятельства уточняются.

Наталья Белоштейн