В Пензенской области выявили незаконную рубку деревьев на 135,7 тыс. рублей

В Камешкирском районе Пензенской области зафиксировали незаконную рубку деревьев. Об этом сообщает пресс-служба регионального минлесхоза.

Специалисты обнаружили незаконную рубку сырорастущей сосны на территории Камешкирско-Лопатинского лесничества. Речь идет о 3,15 куб. м незаконно заготовленной древесины.

Причиненный ущерб составил 135,7 тыс. руб. Материалы по указанному факту поступили в ОМВД России Камешкирского района.

Павел Фролов