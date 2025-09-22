Александр Бречалов занял 63-е место в рейтинге губернаторов в РФ по итогам августа

Глава Удмуртии Александр Бречалов занял 63-е место в рейтинге губернаторов регионов РФ по итогам августа. Количество сообщений о нем, следует опубликованного «Медиалогией» списка, составило почти 3,7 тыс. записей.

Господин Бречалов находится в августовском рейтинге между губернаторами Адыгеи и Карелии Муратом Кумпиловым и Артуром Парфенчиковым соответственно. Безусловный лидер списка — мэр Москвы Сергей Собянин. В августе он был упомянут в медиасфере свыше 53,3 тыс. раз.

В рейтинге глав субъектов ПФО господин Бречалов занял десятое место. Лидер в округе — раис Татарстана Рустам Минниханов. Его упомянули в медиасфере более 25 тыс. раз.

Анастасия Лопатина