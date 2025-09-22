В Саратове госпитализировали двух подростков после ДТП в центре города

В результате ДТП в центре Саратова пострадали два подростка. Об этом сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Дорожная авария произошла примерно в 15:00 накануне, 21 сентября, на перекрестке улиц Чернышевского и Некрасова. Там столкнулись мотоцикл под управлением 17-летнего юноши и внедорожник Tank 500.

В момент ДТП с мотоциклистом находился 16-летний пассажир. Обоих с травмами госпитализировали. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

Павел Фролов