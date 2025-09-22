В Саратове прокуратура добилась устранения коммунальной аварии на Волгодонской

В Саратове устранили коммунальную аварию по требованию прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Прокуратура Заводского района Саратова по поручению прокурора области Сергея Филипенко провела проверку и выяснила, что на ул. Волгодонская уже месяц из колодца вытекают канализационные стоки. И хотя местные жители подавали в МУПП «Саратовводоканал» заявку на устранение течи, ресурсник своевременно ее не исполнил.

В связи с этим надзорное ведомство внесло представление руководителю ресурсоснабжающей организации. Прокуратура изучит вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Сейчас стоки из колодца не вытекают, специалисты устранили засор.

Павел Фролов