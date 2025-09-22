После снятия ограничений аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию

В понедельник, 22 сентября, в 2:00 аэропорт Сочи снял временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов, сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Сейчас формируется расписание для прибытия и обслуживания всех воздушных судов с учетом вынужденных изменений.

В ночь с 21 на 22 сентября экипажи 18 рейсов в целях обеспечения безопасности полетов приняли решения об уходе на запасные аэродромы. По готовности экипажей борты начнут вылетать в сочинский аэропорт.

Рейсы на прилет будут обслуживаться по факту прибытия, рейсы на вылет — по факту очередности и готовности воздушных судов.

Актуальную информацию пассажиры могут найти на онлайн-табло, на мониторах в терминале аэропорта или подписавшись на уведомления по своему рейсу в телеграм-боте AerodinamikaBot.

Администрация аэропорта просит пассажиров внимательно следить за информацией о статусе рейсов от авиаперевозчиков, которые сообщают обо всех изменениях по контактам из бронирования, а также за аудиообъявлениями в терминале.

Мария Удовик