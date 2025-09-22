Пьяный житель Удмуртии напал с ножом напал на полицейского

56-летний житель Дебесского района обвиняется в нападении на участкового уполномоченного (ч.2 ст. 318 УК РФ, до десяти лет лишения свободы), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что 16 сентября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый с ножом напал на полицейского при исполнении.

В ходе судебного заседания обвиняемый свою причастность к преступлению не отрицал, с ходатайством следователя согласился. Суд, учитывая тяжесть преступления и предыдущую уголовную ответственность, постановил заключить его под стражу на два месяца.

Анастасия Лопатина