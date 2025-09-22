Суд оштрафовал саратовца за перевозку пассажиров водным транспортом без лицензии

Суд по иску надзорного ведомства привлек к ответственности жителя Саратова за перевозку пассажиров на маломерном судне без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

В ходе проверки Саратовская транспортная прокуратура выяснила, что житель Саратова перевозил пассажиров на судне в районе острова Зеленый на возмездной основе. При этом у него не было на то соответствующей лицензии.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ, суд оштрафовал саратовца на 50 тыс. руб. Также надзорное ведомство попросило суд запретить незаконную деятельность. Иск находится на рассмотрении, приняты обеспечительные меры.

Павел Фролов