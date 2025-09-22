В Новороссийске отменили сигнал атаки БПЛА

Утром 22 сентября в Новороссийске объявили отмену сигнала атаки БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Кравченко в 6:05 по московскому времени.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

«Опасности для жителей и гостей Новороссийска нет!» — заявил градоначальник.

Угроза атаки беспилотных летательных аппаратов была объявлена вечером 21 сентября в 22:04. После включения сирен жителям рекомендовали укрыться в помещениях без окон.

Всего за ночь над Краснодарским краем сбили 25 беспилотников. Над территорией России дежурными расчетами ПВО ликвидировали 114 БПЛА самолетного типа.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в море у села Мысхако нашли дрон. Как отметили в мэрии, работы по нейтрализации БПЛА не представляют угрозы для населения и инфраструктуры.

Кроме того, в Новороссийске вечером 21 сентября загорелось здание на улице Свободы, в котором находится медицинский колледж.

Анна Гречко