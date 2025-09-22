В Оренбуржье расследуют гибель двух подростков на пожаре

Прокуратура Адамовского района проведет проверку для установления причин пожара в селе Аниховка, на котором погибли двое подростков. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

По предварительным данным ведомства, вечером 21 сентября произошло возгорание сена во дворе на ул. Комсомольской в селе Аниховка Адамовского района. Во время ликвидации горения обнаружены тела двух несовершеннолетних 11 и 13 лет.

Прокуратура района даст оценку обстоятельствам произошедшего, ведомству также предстоит решить вопрос о принятии мер реагирования. На контроль взят ход расследования уголовного дела, возбужденного по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Руфия Кутляева