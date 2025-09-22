В Дагестане устранили повреждения энергообъектов после сильных дождей

Энергетики Дагестана завершили ремонтно-восстановительные работы в основной сети 6-10 кВ после проливных дождей. Об этом сообщает пресс-служба «Дагэнерго».

«В настоящее время оперативно-ремонтные бригады ведут работы по заявкам потребителей в сети 0,4 кВ»,— отметили в компании.

Энергоснабжение городов и сел Дагестана было повреждено из-за проливных дождей 20 сентября. Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», отключения из-за последствий непогоды произошли преимущественно в низинных районах республики — городах Избербаше, Каспийске, Махачкале и Хасавюрте, а также частично коснулись нескольких муниципальных образований.

К восстановлению электроснабжения в городах Дагестана привлекли больше 60 ремонтных бригад: 60 единиц техники и свыше 180 специалистов.

Наталья Белоштейн