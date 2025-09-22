Михаил Евраев сообщил о трех сбитых беспилотниках под Ярославлем

Вблизи Ярославля отражена атака трех украинских беспилотников, разрушений и пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ерваев.

Власти предупреждают, что на месте могут быть фрагменты дронов. Граждан просят избегать их и сообщать о находках по телефону 112. «Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности в регионе продолжается», — написал губернатор.

Ограничения на полеты в ночь с 21 на 22 сентября вводились в аэропорту Туношна, сообщил представитель Росавиации. В 05:36 появилось сообщение о снятии ограничений.

Как сообщает Telegram-канал Министерства обороны России, всего над территорией страны за прошедшую ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Антон Голицын