В Волгограде задержали подозреваемую в поджоге иномарок на Варшавской

В Волгограде задержали подозреваемую в поджоге двух иномарок на ул. Варшавская в Краснооктябрьском районе. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Задержанной оказалась 42-летняя жительница Ростовской области. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 21 сентября в жилом комплексе «Мишино». Там сгорели иномарки JAC и Toyota Land Cruiser. Экспертиза показала, что причиной возгорания стал поджог. По данному факту возбудили уголовное дело.

Павел Фролов