Аллею славы ижевского оружия откроют в столице Удмуртии

Благотворительный фонд имени Евгения Драгунова анонсировал открытие Аллеи славы ижевского оружия в столице Удмуртии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на президента фонда Александра Дмитриева.

«Мы планируем создание Аллеи славы ижевского оружия, на которой будут установлены памятные бюсты всех тех, кто составил славу оборонной мощи Ижевска — и конструкторов, и организаторов промышленного производства»,— сказал господин Дмитриев.

На аллее разместят бюсты выдающихся конструкторов и организаторов оборонного производства, таких как Евгений Драгунов, Сергей Мосин, Федор Токарев, Сергей Симонов, Николай Макаров и Александр Нудельман.

Проект получил одобрение Межведомственной комиссии по увековечению памяти Удмуртии и поддержку администрации города. Александр Дмитриев подчеркнул, что в дальнейшем планируется установить памятники и другим конструкторам-оружейникам и руководителям оборонных производств.

