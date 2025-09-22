В Кисловодске отремонтируют 46 дворов многоквартирных домов в 2025 году

В 2025 году в Кисловодске отремонтируют 46 дворов и придомовых территорий. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава города-курорта Евгений Моисеев.

Фото: Telegram-канал главы Кисловодска Евгения Моисеева

Как отметил господин Моисеев, 250 дворов, которые находятся в собственности жителей многоквартирных домов (МКД), могут быть отремонтированы за счет бюджета только после того как на общем собрания собственники жилья решать передать права собственности на землю муниципалитету.

Наталья Белоштейн