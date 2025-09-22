Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Кисловодске отремонтируют 46 дворов многоквартирных домов в 2025 году

В 2025 году в Кисловодске отремонтируют 46 дворов и придомовых территорий. Об этом сообщает в своем Telegram-канале глава города-курорта Евгений Моисеев.

Фото: Telegram-канал главы Кисловодска Евгения Моисеева

Фото: Telegram-канал главы Кисловодска Евгения Моисеева

Как отметил господин Моисеев, 250 дворов, которые находятся в собственности жителей многоквартирных домов (МКД), могут быть отремонтированы за счет бюджета только после того как на общем собрания собственники жилья решать передать права собственности на землю муниципалитету.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все