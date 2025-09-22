Над Ростовской областью ПВО уничтожили 25 БПЛА

Прошлой ночью над территорией Ростовской области дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, еще пять беспилотников сбиты над акваторией Азовского моря.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», массированная атака БПЛА была отражена в Таганроге, Миллеровском, Чертковском и Шолоховском районе. Из людей никто не пострадал.

Наталья Белоштейн