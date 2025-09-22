Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Калининском районе Кубани после атаки БПЛА повреждены дома

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о падении обломков беспилотных аппаратов в Калининском районе. В станице Гривенской повреждено кровельное покрытие одного из частных домов, произошло возгорание, осколками задеты соседние строения. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее в Славянском районе фрагменты сбитых дронов упали на территории трех домовладений, повредив крыши, фасады и выбив стекла. В промышленной зоне зафиксировано возгорание травы.

Еще один инцидент произошел в Каневском районе, где падение обломков вызвало пожар на подстанции. Во всех случаях пострадавших нет.

Вячеслав Рыжков

