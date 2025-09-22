В Калининском районе Кубани после атаки БПЛА повреждены дома

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о падении обломков беспилотных аппаратов в Калининском районе. В станице Гривенской повреждено кровельное покрытие одного из частных домов, произошло возгорание, осколками задеты соседние строения. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее в Славянском районе фрагменты сбитых дронов упали на территории трех домовладений, повредив крыши, фасады и выбив стекла. В промышленной зоне зафиксировано возгорание травы.

Еще один инцидент произошел в Каневском районе, где падение обломков вызвало пожар на подстанции. Во всех случаях пострадавших нет.

Вячеслав Рыжков