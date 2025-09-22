В Калининском районе Кубани после атаки БПЛА повреждены дома
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о падении обломков беспилотных аппаратов в Калининском районе. В станице Гривенской повреждено кровельное покрытие одного из частных домов, произошло возгорание, осколками задеты соседние строения. Пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ранее в Славянском районе фрагменты сбитых дронов упали на территории трех домовладений, повредив крыши, фасады и выбив стекла. В промышленной зоне зафиксировано возгорание травы.
Еще один инцидент произошел в Каневском районе, где падение обломков вызвало пожар на подстанции. Во всех случаях пострадавших нет.