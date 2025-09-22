На Кубани прогнозируют до +26 градусов и туман ночью

На Кубани 22 сентября сохранится переменная облачность без осадков. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов, Коммерсантъ

По данным синоптиков, ночью и утром местами ожидается туман. Ветер восточной четверти составит 4–9 м/с, днем порывы достигнут 12–14 м/с. Температура воздуха ночью 8…13°, на азовском побережье 10…15°, в предгорьях 5…10°.

Днем воздух прогреется до 21…26°. В горах ночью будет 2…7°, днем 8…13°.

На черноморском побережье также сохранится переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, в отдельные часы порывы усилятся до 15–20 м/с. Температура ночью 12…17°, днем 21…26°.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ближайшие дни на юге европейской части России ожидаются интенсивные осадки. В Краснодарском крае ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 20 м/с, но после прохождения фронта установится более комфортная погода.

Анна Гречко