В Новороссийске сгорел архив медколледжа

Вечером 21 сентября в Новороссийске произошел пожар в здании медицинского колледжа на улице Свободы. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю, возгорание началось в архивном кабинете.

Огонь охватил площадь 60 кв. м. В 22:10 пламя было локализовано, а в 22:23 полностью потушено. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Эвакуация людей не потребовалась.

В тушении участвовали 26 человек и семь единиц техники. Из них 20 сотрудников МЧС России и пять единиц спецтехники. Причины возгорания устанавливаются.

Лия Пацан