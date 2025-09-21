Власти Новороссийска предупредили жителей об угрозе БПЛА

В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава города Андрей Кравченко обратился к жителям и гостям с просьбой соблюдать меры предосторожности.

При включении сирен жителям рекомендуют укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами — коридорах, ванных, туалетах, кладовых. Тем, кто находится на улице, советуют укрыться в цоколе ближайшего здания или подземном переходе. Автомобили не рекомендуют использовать как укрытие. Также не следует прятаться под стенами многоквартирных домов.

Власти призывают сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала. Тревогу отменят сразу после того, как обстановка станет безопасной.

Лия Пацан