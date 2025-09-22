Ярославль ждет резкое похолодание

В Ярославле на текущей неделе похолодает с +25 до +10 °С. Такой прогноз дает региональный гидрометцентр.

В понедельник, 22 сентября, температура воздуха составит +25 °С, осадков не ожидается. Уже во вторник прогнозируются кратковременные дожди, на улице похолодает до +16 °С, а в среду — до +12 °С.

В четверг, 25 сентября, столбики термометра покажут +10 °С — это будет самый холодный день недели. В пятницу ожидается +12 °С, а в субботу — +11 °С и небольшой дождь.

К концу недели ночная температура воздуха понизится с +11 до +2 °С. По ночам ожидаются осадки в виде дождя.

