Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Топ-20 HotelTech*-компаний по выручке в 2024 году

Компания Выручка (млн руб.) Изменение год к году (%)
Travelline 4891 27,6
HRS «Гостиничные и ресторанные системы» 1105,1 16,8
Bnovo 418,1 15,9
Hoteza 272,7 29,1
Realty Calendar 220 36,2
ККС 208,7 3,7
Libra Hospitality 131,6 13
GetLoyalty 108,08 10,5
ServiceBook 103,3 10,5
«1С Отель» 89,3 12,5
«Бронируй Онлайн» 49,2 61
Shelter 49 25,8
«Скала ЕПГУ» 47,7 28,8
Aiso 39,9 нет данных
Proptech Solutions 38,6 52,5
«Хотбот» 38 61,5
«Эделинк» 36,5 7
Finoko 36,1 12,1
TeamJet 36 122,1
Hotel Advisors 34,7 55,1

*Технологические решения для отелей.

Источники: Travel Startups, РСТ.

Новости компаний Все