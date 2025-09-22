Топ-20 HotelTech*-компаний по выручке в 2024 году

|
|Компания
|Выручка (млн руб.)
|Изменение год к году (%)
|Travelline
|4891
|27,6
|HRS «Гостиничные и ресторанные системы»
|1105,1
|16,8
|Bnovo
|418,1
|15,9
|Hoteza
|272,7
|29,1
|Realty Calendar
|220
|36,2
|ККС
|208,7
|3,7
|Libra Hospitality
|131,6
|13
|GetLoyalty
|108,08
|10,5
|ServiceBook
|103,3
|10,5
|«1С Отель»
|89,3
|12,5
|«Бронируй Онлайн»
|49,2
|61
|Shelter
|49
|25,8
|«Скала ЕПГУ»
|47,7
|28,8
|Aiso
|39,9
|нет данных
|Proptech Solutions
|38,6
|52,5
|«Хотбот»
|38
|61,5
|«Эделинк»
|36,5
|7
|Finoko
|36,1
|12,1
|TeamJet
|36
|122,1
|Hotel Advisors
|34,7
|55,1