Два человека погибли и пять пострадали в ДТП под Тутаевом

На 6-м километре автодороги «Тутаев-Шопша» в Тутаевском районе произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, включая несовершеннолетнего 2008 года рождения. Пять человек получили травмы разной степени тяжести. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

Авария случилась 21 сентября в 15:07. Столкнулись Toyota Corolla и Renault Logan. Как сообщили в прокуратуре Ярославской области, предварительно установлено, что водитель Toyota не уступил дорогу Renault, что привело к столкновению.

Среди пострадавших четверо несовершеннолетних 2008 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства проишествия. Межрайонная прокуратура взяла процессуальную проверку под особый контроль.

Антон Голицын