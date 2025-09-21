Полностью восстановить электричество в Дагестане планируют в ближайшие часы

В Махачкале восстановительные работы на подстанции «Приморская» находятся на стадии завершения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

В настоящее время проводится подключение фидеров и наладка оборудования.

«В ближайшие часы подстанция будет полностью введена в работу, электроснабжение потребителей будет восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», к восстановлению электроснабжения в городах Дагестана привлекли больше 60 ремонтных бригад. Отключения из-за последствий непогоды произошли преимущественно в низинных районах республики — городах Каспийске, Махачкале, Избербаше, Хасавюрте, а также частично коснулись нескольких муниципальных образований.

Константин Соловьев