Главные новости за неделю 15–21 сентября. Кавказ

Владикавказ сэкономит 5 млн на разработке генерального плана. Нижегородская компания НИИ «Земля и Город» выиграла конкурс на создание нового генерального плана города, предложив цену 5 млн руб. вместо изначальных 10 млн руб.

На Эльбрусе канатную дорогу на станции «Мир» закрыли до завершения следственных мероприятий. Из эксплуатации также вывели маятниковую канатную дорогу 1970 года постройки.

Четвертый кассационный суд изменил приговор трем участникам массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Суд указал, что статья, по которой виновные были осуждены, уже включает признак группового участия в преступлении, а дополнительный учет данного факта в качестве отягчающего обстоятельства является незаконным и нарушает принцип справедливости. Инстанция сократила срок наказания каждому на полгода.

В Ставропольском крае прошли выборы депутатов в представительные органы 24 муниципальных образований. Явка составила 45,57% от числа включенных в списки избирателей. Всего проголосовали 640,2 тыс. человек.

Генеральная прокуратура подала иск об изъятии в пользу государства 53 объектов недвижимости стоимостью свыше 500 млн руб., принадлежащих бывшему госсекретарю Дагестана Магомед-Султану Магомедову и 16 его родственникам.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о внесении Кизлярского коньячного завода, расположенного в Дагестане, в перечень акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности.

В субъекты Северного Кавказа для реализации крупных инвестиционных проектов «Газпром» планируют увеличить поставки газа. В общей сложности за четыре года реализации программ развития газоснабжения и газификации в 2021–2025 годах в субъектах СКФО проложено свыше 1,2 тыс. км газовых сетей, создана возможность для газификации почти 50 тыс. домовладений в десятках населенных пунктов.

В Ставропольском крае количество договоров страхования за год выросло на 40%. С начала 2025 года жители региона заключили более 826 тыс. таких соглашений.

Ставропольский край стал самым популярным туристическим направлением в бархатный сезон в Северо-Кавказском федеральном округе. В тройку лидеров также попали Дагестан и Северная Осетия.

В Ставропольском крае завершили четыре инвестиционных проекта в сфере пищевой переработки общей стоимостью около 230 млн рублей. Для реализации проектов создано 25 рабочих мест.

Кабардино-Балкария показала наибольший рост рейтингового балла среди всех субъектов РФ. По данным исследования трудовых рынков «РИА Рейтинг» за 2024 год, КБР получила 16,35 балла благодаря снижению безработицы, отметили в правительстве республики.