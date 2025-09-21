Пробка почти на 15 км образовалась на трассе «Дон» у Горячего Ключа

Вечером 21 сентября на трассе М-4 «Дон» возле Горячего Ключа образовался затор протяженностью около 15 км. Автомобилисты, возвращавшиеся с Черного моря после выходных, стояли по направлению к Краснодару от Хребтового до въезда в город. В обратную сторону движение оставалось свободным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным «Яндекс.Карты», пробка связана с интенсивным потоком транспорта и продолжающимися ремонтными работами на мосту через реку Каверзе на 1398 км трассы. Монтаж балок пролетного строения проводится с 17 по 25 сентября.

Ранее с 15 сентября на участке М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги сняли ограничение для грузовиков массой более 15 тонн, которое действовало с 30 апреля по пятницам, воскресеньям и праздничным дням с 08:00 до 21:00.

Анна Гречко