Пробка почти на 15 км образовалась на трассе «Дон» у Горячего Ключа
Вечером 21 сентября на трассе М-4 «Дон» возле Горячего Ключа образовался затор протяженностью около 15 км. Автомобилисты, возвращавшиеся с Черного моря после выходных, стояли по направлению к Краснодару от Хребтового до въезда в город. В обратную сторону движение оставалось свободным.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
По данным «Яндекс.Карты», пробка связана с интенсивным потоком транспорта и продолжающимися ремонтными работами на мосту через реку Каверзе на 1398 км трассы. Монтаж балок пролетного строения проводится с 17 по 25 сентября.
Ранее с 15 сентября на участке М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги сняли ограничение для грузовиков массой более 15 тонн, которое действовало с 30 апреля по пятницам, воскресеньям и праздничным дням с 08:00 до 21:00.