Краснодарская служба спасения потушила два крупных пожара за неделю

Краснодарская служба спасения за минувшую неделю отработала 113 заявок, включая ликвидацию двух крупных пожаров. Одно из возгораний произошло в поселке Индустриальном на ул. Античной площадью 490 кв.м, второе — в хуторе Верхний Казачий на площади 480 кв.м, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего потушили 10 пожаров. Спасатели также патрулировали водоемы, обеспечивали пожарную безопасность на избирательных участках во время выборов губернатора и депутатов городской Думы, проводили уроки безопасности для школьников и ликвидировали последствия падения деревьев и разливы масла на дорогах.

В ходе патрулирований специалисты контролировали акватории Карасунских озер, парка «Солнечный Остров», Старой Кубани и прибрежную зону. На ул. Тюляева спасатели оперативно убрали упавшее дерево, обеспечив безопасное движение. В школе № 108 для 300 учеников провели показательные занятия по пожарной безопасности с демонстрацией снаряжения и средств индивидуальной защиты.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру экстренных служб — 112.

Анна Гречко

