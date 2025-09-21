В Анапе возложили венки и цветы к Вечному огню

В Анапе прошла торжественная церемония, посвященная 82-й годовщине освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: пресс-служба администрации города-курорта Анапы Фото: пресс-служба администрации города-курорта Анапы

В мероприятии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Василий Кулькин, временно исполняющая полномочия мэра Светлана Балаева, председатель Совета депутатов Вячеслав Вовк, председатель городского Совета ветеранов Александр Смирнов, ветераны СВО, казаки, Почетные граждане города, а также жители и гости курорта.

«Сегодня очень важный день в истории нашего города, когда мы отдаем дань памяти мужеству, стойкости и силе воли анапчан. Мы обязаны всегда помнить эту дату и благодарить людей, которые отдали жизни за то, чтобы мы жили в свободной стране, говорили на русском языке и чтили нашу культуру, а также всем, кто восстанавливал наш город после освобождения»,— отметила врип главы города.

Вячеслав Вовк добавил, что этот день символизирует память, гордость и благодарность. По его словам, обязанность властей — сохранять историческую правду и передавать ее молодежи, чтобы каждый знал об ужасах войны.

«Мы не забудем солдат, офицеров, партизан и мирных жителей, которые сложили головы ради свободы нашего города и страны»,— заявил председатель Совета депутатов.

385 дней продолжалась оккупация Анапы, 5 тыс. горожан погибли или пропали без вести на фронте, еще 4 тыс. воинов погибли при освобождении города. Память всех погибших почтили минутой молчания.

К Вечному огню были возложены венки от губернатора, Законодательного Собрания края и анапчан. Почетный эскорт направился также к братским могилам советских воинов, мирных жителей и памятному знаку партизанке-подпольщице Кате Соловьяновой.

Нурий Бзасежев