В Новороссийске задержан разбойник, укравший телефон у прохожего

В Новороссийске полицейские задержали 24-летнего мужчину, который в ночь на 21 сентября отобрал у прохожего мобильный телефон стоимостью 35 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, молодой человек напал на жертву на одной из улиц, завладел устройством и покинул место происшествия.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность злоумышленника и произвели его арест. Подозреваемому предъявлено обвинение по ст. 162 УК РФ (разбой).

За совершенное правонарушение молодому человеку может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Анна Гречко