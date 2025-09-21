Два человека погибли в ДТП в Алагирском районе Северной Осетии

В Алагирском районе сегодня ранним утром, 21 сентября, в результате опрокидывания погибли водитель и пассажир BMW X5. Об этом сообщает Госавтоинспекция Северной Осетии.

Фото: Госавтоинспекция по Северной Осетии

Авария на 28-м километре дороги Дзуарикау—Фиагдон—Хилак. По предварительным данным, 34-летний водитель иномарки ехал от села Харисджин в направлении поселка Верхний Фиагдон и не справился с управлением. Автомобиль съехал в кювет, перевернулся и столкнулся с железобетонным заградительным блоком.

Водитель и его 35-летний пассажир скончались на месте от травм до приезда медиков.

Константин Соловьев