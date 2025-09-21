Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Житель Новороссийска избил прохожего и украл его телефон

В Новороссийске местный житель стал жертвой разбойного нападения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, в ночь на 21 сентября на одной из улиц 24-летний мужчина похитил у прохожего мобильный телефон стоимостью 35 тыс. руб. и скрылся с места преступления.

Злоумышленника задержали сотрудники полиции. Ему предъявлено обвинение по ст. 162 УК РФ (разбой). За совершенное преступление подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Анна Гречко

Новости компаний Все