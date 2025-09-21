Неделя туризма, концерт Александра Серова и Ольги Малащенко

В Ярославле в период с 22 по 28 сентября состоятся мероприятия в рамках недели туризма, концерты певцов Александра Серова и Дмитрия Колдуна, стендап-комика Ольги Малащенко, трибьют-группы Slipknot. На сценах города можно будет увидеть спектакли «Ladies’ Night. Только для женщин» с Гошей Куценко и «Жизнь на бис» с Алексеем Маклаковым. Главные события — в афише «Ъ-Ярославль».

Неделя туризма

В Ярославской области с 22 по 28 сентября пройдет неделя туризма, приуроченная ко Всемирному дню туризма. В Ярославле до 27 сентября в туристско-информационном центре (пл. Богоявления,8) можно будет бесплатно отправить открытки (9-18 часов), там же 23 и 25 сентября пройдут мастер-классы по росписи глиняного медвежонка. С 22 по 26 сентября с 10 до 14 часов будут проходить экскурсионные прогулки по улице Терешковой (по предварительной записи). 23 сентября в 11 и 14 часов в музее-заповеднике состоятся экскурсии «История и архитектура бывшего мужского Спасо-Преображенского монастыря» (по предварительной записи, льготная стоимость).

24 сентября в туристско-информационном центре в 12 и 14 часов состоится игра-ходилка «Медведики» (по записи). 25 сентября в 15 часов состоится аудиоэкскурсия по Павловской роще (по записи). 26 сентября с 10 до 20 часов будет свободный вход на смотровую площадку в Вознесенских казармах.

26 и 27 сентября в 10, 12, 14 и 16 часов состоится экскурсия «Основание Ярославля», старт в ТИЦ (по записи). 26 сентября в 11 часов там же состоится авторская тематическая экскурсия «Ярославль творческий» (по записи).

27 сентября с 10 до 20 часов на Вахромеевском бульваре пройдут викторины, ярмарка и мастер-классы. В этот же день в музее-заповеднике пройдут экскурсии по Спасо-Преображенскому собору и «Город как на ладони» на звоннице в 13 и 17 часов соответственно. Необходима предварительная запись.

25 сентября в музее-заповеднике «Карабиха» с 12 до 15 часов пройдет фестиваль «Этнокультурные свадебные традиции: диалог народов Ярославской области». Вход свободный.

Также мероприятия в рамках недели туризма пройдут в Рыбинске, Угличе, Переславле-Залесском, Ростове, Тутаеве, Гаврилов-Яме, Данилове, Мышкине и других округах региона. С полной программой событий, а также контактами для предварительной записи можно ознакомиться по ссылке.

Концерты

23 сентября в 18:30 в филармонии пройдет вечер эстрадно-джазового шоу «КрутиsssимО» международного тандема Feelin’s & Boris Savoldelli. Стоимость билетов — от 500 руб.

27 сентября в 20:00 в «Руки Вверх! Бар» выступит известный исполнитель советской и российской эстрады Александр Серов. В 1991 году Александр Серов стал заслуженным артистом России, а в 2004-м — народным. Его хиты «Ты меня любишь», «Мадонна» и «Я люблю тебя до слез» известны каждому. Стоимость билетов — от 2 тыс. руб.

27 сентября в 18:00 в филармонии состоится открытие концертного сезона Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра под управлением Василия Валитова. В программе — одно из самых известных музыкальных произведений Сергея Рахманинова — Второй фортепианный концерт. Солист — народный артист России Юрий Розум. Стоимость билетов — от 1 тыс. руб.

27 сентября в 20:00 в «Китайском летчике Джао Да» можно будет услышать песни легендарной группы Slipknot в исполнении московской трибьют-группы Get This. Стоимость билетов — от 1 тыс. руб.

28 сентября в 19:00 во Дворце молодежи пройдет выступление комика, резидента шоу «Женский стендап» на ТНТ Ольги Малащенко. На своих концертах она шутит об отношениях между мужчинами и женщинами, рассказывает о своем жестком воспитании. Стоимость билета – от 2,2 тыс. руб.

28 сентября в 18:00 в ДК им. Добрынина выступит Дмитрий Колдун, известный по таким песням «Корабли», «Приду без повода» и «Дай мне силу». Стоимость билетов — от 1,5 тыс. руб.

Спектакли

23 сентября в 19:00 в КЗЦ «Миллениум» состоится спектакль «Ladies’ Night. Только для женщин», премьера которого состоялась в 2002 году, поэтому сейчас идут заключительные показы. Комедия рассказывает о том, как безработные металлурги ради заработка решились создать шоу для женщин. Актерский состав: Гоша Куценко, Наталья Щукина, Петр Красилов, Вячеслав Разбегаев, Павел Сборщиков, Эвклид Кюрдзидис, Константин Юшкевич и Георгий Мартиросьян. Стоимость билетов — от 1,8 тыс. руб.

26 сентября в 19:00 в ДК им. Добрынина состоится спектакль «Жизнь на бис». Лирическая комедия в постановке режиссера Якова Ломкина строится на двух историях любви. Давно расставшиеся герои случайно встречаются случайно при непредсказуемых обстоятельствах, резко меняющих судьбу каждого. В этот момент проверенная временем любовь возводится в квадрат, обретая и большую силу, и значительный риск разбиться. В ролях народная артистка России Анна Якунина, заслуженный артист России Алексей Маклаков, Павел Кузьмин и Мария Свирид.

Выставки и встречи

20 сентября, в день памяти заслуженного артиста РФ, художественного руководителя Волковского театра Сергея Пускепалиса, в Доме актера открылась посвященная ему фотовыставка. На ней представлены 23 редкие фотографии из жизни актера, на которых запечатлены моменты его работы в театре, а также поездки в Донецк и Луганск.

25 сентября в 19:00 в областном Доме актера состоится спектакль «Мой путь». Это встреча с артистом театра и кино Николаем Перминовым, который расскажет о своем жизненном пути и необходимой вере в себя. Стоимость билетов — 800 руб.

26 сентября в 18:30 в зале «Классика» Ярославского музея-заповедника состоится лекция «О времени и месте написания “Слова о полку Игореве”». Доктор филологических наук, кандидат культурологии, профессор, историк древнерусской культуры Александр Ужанков обсудит вместе с гостями спорные вопросы происхождения произведения и его исторический контекст. Стоимость входного билета — 450 руб.

Спорт

На будущей неделе ярославский ХК «Локомотив» сыграет с «Сочи», «Северсталью» и «Автомобилистом». Все три матча пройдут на домашней «Арене-2000» и начнутся в 19:00 22, 24 и 26 сентября соответственно. На каждую игру еще остались билеты.

Кино

В Ярославском художественном музее в рамках программы «Музейный синематограф» проходят показы документальных фильмов про историю искусства и культуры, про биографии художников и их знаменитые произведения из медиатеки Государственного Русского музея. Так, 27 сентября в 14 часов покажут фильм «Василий Суриков», 2018 года, а в 19:30 — «Бубновый валет» в русском авангарде, 2004 года. Вход свободный при наличии любого входного билета в музей.

В кинопрокат вышла российская комедия «Клевый улов». Три подруги с проблемами в личной жизни случайно попадают на соревнования по рыбалке, где надеются найти подходящих мужчин. В ролях: Алина Алексеева, Ингрид Олеринская, Ирина Безряднова, Виктор Васильев, Алексей Золотовицкий, Роман Курцын и другие.

Также в кинотеатрах начали показывать боевик «Альтер». После глобальной катастрофы мир повернул не туда: генетически улучшенные люди живут в роскоши, а остальные ютятся в бедных районах. Леон, инвалид и гениальный изобретатель, создает экзоскелет, чтобы защитить слабых и бросить вызов тем, кто отнял у него все. В ролях: Том Фелтон, Ричард Брейк, Эгги К. Адамс, Игорь Жижикин, Елизавета Бугулова, Алексей Филимонов и другие.

