В Новороссийске ограничат движение маломерных судов из-за учений ВМБ

В Новороссийске в акватории морского пути порта 21 сентября с 10:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 пройдут учения дежурных сил Военно-морской базы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил замглавы города Александр Гавриков.

Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

Во время учений будут отрабатываться действия по отражению нападений безэкипажных катеров и БПЛА с практическими стрельбами из артиллерийской установки в молу Военной гавани.

В период стрельб запрещается движение всех маломерных судов и плавсредств, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные, спортивные парусные, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинг, сабдоски и любые виды подводных работ, включая водолазные спуски с берега.

Анна Гречко