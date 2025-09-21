Спрос на новостройки в Краснодарском крае упал на треть

В январе–июле 2025 года количество сделок на первичном рынке жилья в Краснодарском крае сократилось на 33,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из обзора сервиса bnMAP.pro.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего было оформлено 3,98 тыс. сделок. В Краснодаре падение составило почти 35% — 11,5 тыс. против 17,7 тыс. годом ранее.

Суммарный объем сделок в регионе снизился с 83,1 млрд до 52,4 млрд руб. (-37%), в Краснодаре — с 124,4 млрд до 80,9 млрд руб. Средняя стоимость сделки уменьшилась на 7,6%, до 13,2 млн руб., а средняя цена 1 кв. м — до 328,7 тыс. руб. (-9,2%).

Объем реализованного жилья за семь месяцев составил 160 тыс. кв. м против 239,6 тыс. кв. м годом ранее (-33,2%). В краевом центре средний размер квартир вырос до 47,1 кв. м, в целом по краю — до 40,2 кв. м.

С учетом августа продажи достигли 184,6 тыс. кв. м. В топ-5 девелоперов по объему сделок вошли: ГК «Точно», ССК, «ВКБ-Новостройки», Dogma и «Неометрия» — на них пришлось 45,8% проданной площади.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Краснодар вошел в рейтинг лидеров по увеличению продаж квартир в новостройках в летний период. Количество заключенных договоров долевого участия выросло на 43% по сравнению с весенним периодом 2025 года.

Анна Гречко