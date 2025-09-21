КБР показала максимальный прирост в рейтинге трудовых рынков
Кабардино-Балкария показала наибольший рост рейтингового балла среди всех субъектов РФ рейтинге трудовых рынков. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы республики.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
По данным исследования трудовых рынков «РИА Рейтинг» за 2024 год, КБР получила 16,35 балла благодаря снижению безработицы, отметили в правительстве республики.
Исследование опирается также на сведения Росстата и анализирует субъекты по восьми параметрам в четырех группах: трудоустройство граждан, уровень зарплат, рабочие условия и объем трудового рынка.