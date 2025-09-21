На Кубани более 240 семей отпраздновали золотую свадьбу

В 2025 году на Кубани 241 семья отметила 50-летие совместной жизни, 21 пара — 60 лет, а шесть семей прожили вместе 70 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Каждое третье воскресенье сентября в крае отмечают День кубанской семьи — праздник, который напоминает о ценности семейных традиций и поддержки близких. Вице-губернатор подчеркнула, что особое внимание уделяется и многодетным семьям: в регионе их почти 95 тыс, в которых воспитывается более 305 тыс. детей.

По словам Анны Миньковой, семьям с детьми доступно 30 мер поддержки, на которые в 2025 году из бюджета края направили 25 млрд руб.

Анна Гречко