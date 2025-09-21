Море в Новороссийске прогрелось до +5 градусов

В Новороссийске температура воды у берега достигла +5 градусов. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На Черноморском побережье Кубани при этом продолжается бархатный сезон, воздух в регионе варьируется от +20 до +25 градусов. В Сочи море прогрелось до +8 градусов, в Геленджике — до +7, в Туапсе — до +6, в Анапе — до +4.

В Азовском море показатели ниже: у берегов Ейска и Приморско-Ахтарска температура воды составляет около +2 градусов, в Темрюке — +3. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в регион вернется теплая погода, и воздух может прогреться до +30 градусов.

Анна Гречко