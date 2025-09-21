У побережья Кубани ожидается потепление до +25 градусов

На черноморском побережье Кубани продолжается бархатный сезон. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 21 сентября, температура в регионе варьируется от +20 до +25 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Самые высокие показатели зафиксированы в Сочи — вода прогреется до +8 градусов, а в Геленджике — до +7. В Туапсе температура моря составляет около +6, в Новороссийске — +5, а в Анапе — +4.

В Азовском море вода значительно прохладнее. У берегов Ейска и Приморско-Ахтарска — до +2 градусов, в Темрюке — +3. Синоптики отмечают, что в ближайшие дни в регион вернется теплая погода, воздух может прогреться до +30 градусов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в ближайшие дни на юге европейской части России ожидаются интенсивные осадки. В Краснодарском крае ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 20 м/с, но после прохождения фронта установится более комфортная погода.

Анна Гречко