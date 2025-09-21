В Волгограде полиция назвала причину, по которой сгорели иномарки на Варшавской

В Волгограде установили причину пожара, в результате которого сгорели два автомобиля на ул. Варшавской в Краснооктябрьском районе. Полиция сообщает, что это был умышленный поджог.

Инцидент произошел в ночь на 21 сентября в жилом комплексе «Мишино». Сгорели автомобили JAC и Toyota Land Cruiser, припаркованные у дома № 2. Пожарные потушили огонь в 00:52.

Эксперты пожарно-технической лаборатории подтвердили, что причиной возгорания стал поджог. Следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Нина Шевченко