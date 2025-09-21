В Краснодаре детсад в Юбилейном микрорайоне строят с отставанием от графика

В Юбилейном микрорайоне Краснодара возводят двухэтажный детский сад на 180 мест. Строительство идет с отставанием от графика более чем на месяц, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Ход работ осмотрел глава краевой столицы Евгений Наумов. Мэр подчеркнул необходимость завершить кровлю и установить окна до начала сезона дождей, чтобы закрыть тепловой контур здания и перейти к внутренней отделке.

На объекте уже выполнена кладка наружных стен, ведется штукатурка помещений и обустройство фасада. Параллельно идет закупка мебели и оборудования. После завершения работ по наружным сетям строители приступят к благоустройству территории.

В детсаду предусмотрены восемь групп, залы для музыки и физкультуры, кабинеты психолога и логопеда, медкабинет, а также игровые и спортивные площадки.

По информации департамента строительства, до конца года в Краснодаре откроют еще 11 дошкольных учреждений на 3 тыс. мест. Ранее в Прикубанском округе начал работу детсад на 350 мест на улице им. Адмирала Макарова. С 2016 года в городе построили 47 школ и 72 детсада.

Анна Гречко