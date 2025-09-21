В Анапе почтили память освободителей города

В Анапе прошли памятные мероприятия, приуроченные к 82-й годовщине освобождения города и района от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает администрация курорта.

У Вечного огня венки и цветы возложили ветеран Великой Отечественной войны Василий Кулькин, временно исполняющая полномочия мэра Анапы Светлана Балаева, председатель Совета депутатов Вячеслав Вовк, представители Совета ветеранов, казаки, участники СВО, почетные граждане, жители и гости города.

Василий Кулькин напомнил, что освобождение Анапы стало ключевым событием для города, который более года находился под оккупацией. По данным администрации, 385 дней Анапа оставалась под контролем противника, около 5 тыс. горожан погибли и пропали без вести, при освобождении погибли около 4 тыс. воинов.

Минутой молчания почтили память погибших солдат, офицеров, партизан и мирных жителей. Венки и цветочные корзины от имени губернатора, Законодательного собрания края и анапчан также были возложены к братским могилам советских воинов, жертв оккупации и памятному знаку партизанке Кате Соловьяновой.

Анна Гречко