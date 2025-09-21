В Краснодаре скосили более 20 тысяч га сорной растительности

В Краснодаре ведется масштабная работа по уничтожению амброзии и сорной растительности. По данным пресс-службы мэрии, на сегодняшний день очищено свыше 20 тыс. га территорий.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Работа проводится во всех округах города, особое внимание уделяют частному сектору, площадкам под жилищное строительство, а также территориям рядом с больницами, школами и кладбищами. Контроль за использованием сельхозземель и предотвращением зарастания ведется в полях севооборотов, на обочинах дорог, рядом с поселками и фермами.

В ЕДДС города отметили, что на горячую линию поступило 392 обращения о необходимости покоса карантинных растений, половина из них уже выполнена. Оставшиеся заявки находятся в работе.

Сообщить о случаях зарастания можно через чат-бот МЦУ или по телефону горячей линии.

Анна Гречко