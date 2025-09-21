Додон: Молдавия нужна Европе как пушечное мясо в войне против России

Бывший президент Молдавии Игорь Додон высказал мнение, что Европейский союз готовит республику к участию в возможном военном конфликте с Россией. Он заявил, что ЕС намерен использовать Молдавию в роли «пушечного мяса» в этом противостоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Додон

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Игорь Додон

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Молдову хотят использовать как пушечное мясо, как еще одну страну против Российской Федерации. Нам это категорически не нужно»,— подчеркнул господин Додон в интервью «РИА Новости».

По его словам, подтверждением таких намерений являются последние события в стране: резкое увеличение военного бюджета, закупка дорогостоящих радаров, проект строительства военной базы под Кишиневом, а также поставки бронетранспортеров из Германии и Франции. Все это, по мнению экс-президента, свидетельствует о планомерной милитаризации Молдавии.

Господин Додон выразил опасение, что власти Молдавии могут поддержать военные действия или устроить провокацию в Приднестровье в последнюю неделю перед парламентскими выборами, назначенными на 28 сентября. Он отметил, что с 1 октября риски должны снизиться, поскольку ожидается формирование нового парламентского большинства, которое ослабит поддержку президента Майи Санду.